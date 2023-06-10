Названы виды рака, которые передаются генетически

Врачи выяснили, что не только глаза могут пойти в маму, но и рак. Мутации в генах – процесс, запущенный генетикой. Поэтому стоит внимательнее смотреть на то, чем и когда болели ваши родственники. Возможно, вы обнаружите там нечто подозрительное, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Чем дольше мы живем, тем с большей вероятностью мы заболеем раком. В развитых странах, например, в Англии, где люди живут до 80 лет – раком заболевает половина населения, а часть людей от него умирает. Для того, чтобы не болеть, нужно разобраться, откуда берется онкология.

Рак – генетическое заболевание, возникающее в результате мутаций. Клетка, в которой произошли эти изменения, начинает делиться и странно себя вести. Возникает опухоль и человек через несколько лет может умереть. В 90% случаях мутация, которая приводит к возникновению рака, появляется в клетке взрослого организма. Сейчас медицина более менее знает, что делать для предотвращения рака.

Это те самые скучные советы про здоровый образ жизни, но именно они отложат онкологическое заболевание на 40%. Остальные 10% также возникают из-за генетических мутаций, но они передаются именно по наследству. Если у человека есть такая мутация, то риск заболеть у него гораздо выше одним видом рака или несколькими родственными онкологическими заболеваниями.

Яблоко от яблони недалеко падает

Например, есть ген BRCA1. Если человек обладает данной мутацией, если этот человек – женщина, то риск заболеть раком молочной железы у носителя мутации повышается с 6% до почти 90%. Риск заболеть раком яичников повышается от 1% до 45%. При этом есть вероятность, что носитель гена может и не заболеть. Также известно про ген MLH1. Если человек унаследовал мутацию в этом гене, то у него повышается риск развития рака кишечника с 3-4% до почти 70%. Повышается и развитие рака желудка и эндометрия.

По наследству передается именно высокий риск, а есть он или нет – можно судить по онкологическим заболеваниям родственников. Например, если у одной линии в семье слишком часто у родных был один и тот же вид рака, то риск развития этого же заболевания у человека повышен. Также важно знать, что наследственные формы рака развиваются раньше, чем обычные. Если в семье кто-то заболел до 50 лет, то это повод подумать о том, что это рак не спорадический (случайный), а наследственный.

Как снизить риск возникновения рака с 90% до 5%

Провериться можно с помощью генетического тестирования. Для людей с наследственными формами рака существует множество способов, чтобы снизить риск заболевания или выявить его на ранней стадии, когда болезнь лечится относительно хорошо. Кроме лекарств есть и более радикальные способы.

Например, при наследственном заболевании рака яичников рекомендуют после рождения всех запланированных детей или после менопаузы удалить орган. Он нужен только для репродукции, а при использовании гормонозаместительной терапии удаление не несет в себе никаких рисков здоровью. Женщинам с мутациями BRCA1 и BRCA2 рекомендуют удалить и молочные железы, начиная с 40-летнего возраста.

Эти операции позволяют снизить риск развития рака с 90% до 5%. К такому прибегала, например, Анджелина Джоли. У нее от рака яичников и молочной железы погибло несколько родственников по женской линии: мама, тетя, бабушка и прабабушка. Актриса сделала генетическое тестирование и выяснила, что она – обладательница мутации BRCA1. Через некоторое время легла под нож и удалила яичники, а через два года после этого удалила себе молочные железы.

Как часто проводить обследования

Кроме снижения риска, очень важно «поймать» рак на ранней стадии. Для людей с наследственной формой необходимо проводить определенные обследования достаточно часто. Например, женщинам с раком молочной железы необходимо проводить маммографию с 25 лет. А с 30 лет нужно ежегодно проводить и маммографию, и МРТ груди.