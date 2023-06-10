Белая полоса: Глоба назвала Знак, у которого начинается небывалое везение

Известная телеведущая и астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, представителей которого ждет белая полоса уже с десятого июня, и удача, как пишет портал Teleprogramma, будет сопутствовать им во всех их проектах и делах. Водолей

Представители этого знака получат возможность изменить свою жизнь просто кардинально. При этом минимум месяц удача будет полностью на вашей стороне! Как сообщает астролог, если вы своевременно сможете ловить подарки от судьбы, то продлите свое везение на долгое время вперед. Основным подспорьем в решении всех проблем и достижении небывалых высот станут друзья и хорошие знакомые.