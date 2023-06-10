Мелкие обиды станут большими ссорами::гороскоп на 10 июня 2023 года

Деятельная атмосфера дня может вас удивить: звезды гороскопа склоняют к терпению и трудолюбию. Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко. В отношениях с окружающими, и особенно с любимым человеком, не принимайте поспешных решений, поскольку повышенная обидчивость (отличительная особенность дня) может стать причиной ухудшения отношений, досадных конфликтов и недоразумений. Овен

Звезды гороскопа советуют Овну избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Овна к тому, чтобы он сумел проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато 10 июня идеальный день для того, чтобы Овен подготовил свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы – когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех.

Телец

Телец имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И у Тельца будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Близнецы

Близнецам необходимо настроиться на работу, однако сделать это им будет нелегко. День потребует от них концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Близнецы готовы продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить их из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что они запланировали, Близнецам следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором они могут запереть дверь на ключ, – вот все, что нужно Близнецам, чтобы свернуть горы.

Рак

Рак будет стремиться к искреннему общению. Обычные поверхностные разговоры могут его раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если он хочет узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Раку не откладывать это на другой день. Не важно, кто это – любимый человек Рака, коллега или партнер. Поговорите с ним по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

Лев

Льву может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте – все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Лев. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя. Если Лев не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Дева

Звезды гороскопа советуют Деве не ставить перед собой никаких новых грандиозных задач. Это день, когда ей не стоит ничего доказывать – ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Звезды советуют Деве взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ей не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у нее минимум душевных сил – к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Весы

Контакты Весов с окружающими будут сведены к минимуму. И виноваты в этом в первую очередь сами Весы – им будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же они все-таки заставят себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: их раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Весам полагаться только на себя: лучше всего им в этот день будут удаваться те дела, где они действуют в одиночку.

Скорпион

Скорпион поймет смысл выражения «Вся жизнь – театр», ведь он будет играть в спектакле главную роль. Ощущение, что он находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Скорпиона весь день, заставляя его вести себя соответственно – то есть демонстративно. Более того, Скорпион способен примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько его не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Скорпиону не следует слишком уж жалеть себя – если повод действительно есть, пусть лучше за него это сделают другие.

Стрелец

Звезды гороскопа обещают Стрельцу тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Стрельцу не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Стрельцу необходимо избегать – даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Козерог

Козерог будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни его не слишком волнует, что скрывают от него окружающие, то 10 июня он способен приложить немало усилий, чтобы это узнать. Впрочем, ситуация может складываться так, что Козерог невольно познакомится с чьим-то секретом или случайно выболтает свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Водолей

Водолей будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами – просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Это хороший день для того, чтобы Водолей разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Водолей не прогадает.

Рыбы