Семьи участников СВО из Коми получат деньги на покупку дров

Минтруд Коми опубликовал проект нового постановления, где предлагается ввести новую меру поддержки для семей участников СВО. Они смогут получать деньги на покупку дров. Предполагается, что это будет единовременная выплата на приобретение твердого топлива. Размер выплаты в Воркуте, Инте, Печоре, Усинске, Ижемском и Усть-Цилемском районах составит 4332 рубля. В остальных муниципалитетах — 3625 рублей.

Новую выплату смогут получить члены семей участников СВО, но только если они продолжают проживать там же, где ранее жили с участником боевых действий. Предоставлять деньги будут именно в период нахождения бойца в зоне спецоперации.

Обратиться с заявлением и документами на получение выплаты можно будет в комплексные центры социальной защиты населения.