Сбербанк отчитался о прибыли за первые пять месяцев 2023 года

"Потребительская и деловая активность продолжает восстанавливаться, темпы роста кредитования сохраняются на высоком уровне. В этом месяце мы выдали максимальный с начала года объем кредитов — 2,4 триллионов рублей частным и корпоративным клиентам. Совокупный кредитный портфель вырос на 8,6% с начала года и превысил 33 триллионов рублей",— отметил глава Сбербанка Герман Греф.

В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по РПБУ упала на 75,7% относительно 2021-го и составила 300,2 миллиардов рублей. В апреле 2023 года акционеры Сбербанка приняли решение выплатить рекордные дивиденды по итогам 2022-го в размере 25 рублей за акцию. Сообщалось, что на выплаты направят 565 миллиардов рублей— это максимальный показатель за всю историю банка. В ноябре 2022 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк планирует выплатить дивиденды в 2023 году.