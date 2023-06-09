Объем средств физлиц в Сбербанке по РСБУ вырос в мае

Объем средств физических лиц в Сбербанке в мае вырос на 2,1%, юрлиц — снизился на 1,9%, говорится в отчетности банка по РСБУ.

"Средства физических лиц составили 19 триллионов рублей, увеличившись на 2,1% за отчетный месяц", — сказано в сообщении.

При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 3,6%, а юрлиц — на 4,5%.