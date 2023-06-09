12500 рублей: кто получит новое пособие ко Дню России в июне 2023 года

В июне 2023 года россияне могут получить новое пособие ко Дню России. Речь идет о выплате, которую ввели в стране с 1 января текущего года, а начисляет пособие Социальный фонд РФ. Кому уже в ближайшее время придут 12 500 рублей, а также как можно получить новую выплату, рассказал портал nsk.bfm.ru.

Уже почти полгода в России выплачивается новое пособие нескольким категориям граждан. Речь идет о едином пособии, которое объединяет в себе пять выплат семьям с детьми и беременным женщинам. Средний размер выплаты по России составляет 12 500 рублей. А для назначения пособия необходимо обратиться с заявлением в МФЦ, Социальный фонд РФ или подать заявление через Госуслуги.