12500 рублей: кто получит новое пособие ко Дню России в июне 2023 года

В июне 2023 года россияне могут получить новое пособие ко Дню России. Речь идет о выплате, которую ввели в стране с 1 января текущего года, а начисляет пособие Социальный фонд РФ. Кому уже в ближайшее время придут 12 500 рублей, а также как можно получить новую выплату, рассказал портал nsk.bfm.ru.
Уже почти полгода в России выплачивается новое пособие нескольким категориям граждан. Речь идет о едином пособии, которое объединяет в себе пять выплат семьям с детьми и беременным женщинам. Средний размер выплаты по России составляет 12 500 рублей. А для назначения пособия необходимо обратиться с заявлением в МФЦ, Социальный фонд РФ или подать заявление через Госуслуги.
Отметим, что единое пособие объединяет в себе пять выплат:
- Ежемесячное пособие беременной женщине, которая встала на учет в течение 12 недель;
- Пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;
- Ежемесячная выплата на первого, второго, третьего или последующих детей до трех лет;
- Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет;
- Ежемесячная выплата на детей от восьми до 17 лет.
При этом с 1 января 2023 года россияне могут оформить только единое пособие.
Публикуем график начисления единого пособия в июне 2023 года:
Пятница, 2 июня
- Единое пособие;
- Пособие беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель;
- Выплата на детей от 8 до 17 лет;
- Пособие на первого ребенка до трех лет;
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
- Выплата на ребенка военнослужащего, который проходит срочную службу по призыву.
Понедельник, 5 июня
- Выплата из материнского капитала.
Четверг, 8 июня
- Выплата на ребенка до 1,5 лет работающим родителям.