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12500 рублей: кто получит новое пособие ко Дню России в июне 2023 года

12500 рублей: кто получит новое пособие ко Дню России в июне 2023 года

В июне 2023 года россияне могут получить новое пособие ко Дню России. Речь идет о выплате, которую ввели в стране с 1 января текущего года, а начисляет пособие Социальный фонд РФ. Кому уже в ближайшее время придут 12 500 рублей, а также как можно получить новую выплату, рассказал портал nsk.bfm.ru.

Уже почти полгода в России выплачивается новое пособие нескольким категориям граждан. Речь идет о едином пособии, которое объединяет в себе пять выплат семьям с детьми и беременным женщинам. Средний размер выплаты по России составляет 12 500 рублей. А для назначения пособия необходимо обратиться с заявлением в МФЦ, Социальный фонд РФ или подать заявление через Госуслуги. 

Отметим, что единое пособие объединяет в себе пять выплат: 

  • Ежемесячное пособие беременной женщине, которая встала на учет в течение 12 недель; 
  • Пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям; 
  • Ежемесячная выплата на первого, второго, третьего или последующих детей до трех лет; 
  • Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет; 
  • Ежемесячная выплата на детей от восьми до 17 лет. 

При этом с 1 января 2023 года россияне могут оформить только единое пособие.  

Публикуем график начисления единого пособия в июне 2023 года: 

Пятница, 2 июня 

  • Единое пособие; 
  • Пособие беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель; 
  • Выплата на детей от 8 до 17 лет; 
  • Пособие на первого ребенка до трех лет; 
  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; 
  • Выплата на ребенка военнослужащего, который проходит срочную службу по призыву. 

Понедельник, 5 июня 

  • Выплата из материнского капитала. 

Четверг, 8 июня 

  • Выплата на ребенка до 1,5 лет работающим родителям. 

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