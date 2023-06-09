На День города в Сыктывкаре нагрянут заморозки до -2 градусов

По прогнозу филиала синоптиков в период с 11 по 12 июня по республике ожидаются заморозки. В ночные и утренние часы при облачных прояснениях температура воздуха будет понижаться до -2°С.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: