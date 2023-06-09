Эксперт назвала 5 цветов, которые стоит посадить, чтобы дома царили счастье и любовь

Эксперт по фэншуй Олеся Рунова назвала растения, которые надо посадить дома, чтобы вокруг всегда царили гармония, взаимопонимание и верность, пишет Life.
Спатифиллум
Иначе его еще называют "женским счастьем". Так как если такой цветок заведёт в квартире одинокая девушка, то непременно встретит своего суженого. Это одно из самых благоприятных растений, связанных с энергией семейного счастья.
Фиалки
Эти красивые цветы тоже весьма позитивно влияют на семейную жизнь. Именно их Рунова советует завести дома тем, кто никак не может обрести в отношениях мир и согласие.
"Семьям, в которых часто ссорятся, можно посоветовать посадить фиалки. Энергия этих цветов поможет наладить отношения, принесет любовь и гармонию", — говорит Олеся Рунова.
Кислица и мирт
Кислица, или оксалис, и мирт, по словам эксперта, тоже способствуют обретению второй половинки. А вот семейным парам эти растения помогают найти взаимопонимание в отношениях и укрепить домашний очаг.
Хлорофитум
Хлорофитум наполнит ваш дом положительной энергией, а в семейную жизнь принесет счастье и идиллию. К тому же, как утверждает специалист, этот цветок неприхотлив в уходе. Правда, одно "но" все же есть. Для растения важно найти удачное место, иначе вместо позитивной оно будет выбрасывать отрицательную энергию, а положительная сойдёт на нет.
Чтобы у вас не возникло таких проблем, не ставьте цветок в спальне. Впрочем, это касается не только хлорофитума, но и любых других комнатных растений. Дело в том, что цветы значительно увеличивают энергию ян. Из-за своей активности она может сделать ваш сон тревожным или даже вызвать бессонницу. Для крепкого и спокойного отдыха в спальне должна преобладать пассивная энергия инь.