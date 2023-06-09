Эксперт назвала 5 цветов, которые стоит посадить, чтобы дома царили счастье и любовь

Эксперт по фэншуй Олеся Рунова назвала растения, которые надо посадить дома, чтобы вокруг всегда царили гармония, взаимопонимание и верность, пишет Life.

Спатифиллум

Иначе его еще называют "женским счастьем". Так как если такой цветок заведёт в квартире одинокая девушка, то непременно встретит своего суженого. Это одно из самых благоприятных растений, связанных с энергией семейного счастья.

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Эти красивые цветы тоже весьма позитивно влияют на семейную жизнь. Именно их Рунова советует завести дома тем, кто никак не может обрести в отношениях мир и согласие.