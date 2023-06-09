За неделю в Коми подорожали бананы и масло, но подешевели помидоры

Комистат представил данные об изменении цен на отдельные виды товаров c 30 мая по 5 июня. Больше всего подорожали бананы и масло, а вот помидоры стали значительно дешевле.
Так, по данным экспертов за прошедшую неделю подорожали: масло подсолнечное - на 6,1%, соль поваренная пищевая - на 3,4%, колбаса вареная - на 3,2%, говядина, кроме бескостного мяса, - на 2,5%, колбаса полукопченая и варено-копченая - на 2,1%, творог, сахар-песок, макаронные изделия, яйца куриные - на 1-1,7%.
В то же время снизились цены на сосиски, сардельки - 3,8%, крупу гречневую - на 3,7%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, рыбу мороженую неразделанную, молоко пастеризованное - на 1,4-1,6%.
Из плодоовощной продукции выросли цены на огурцы - на 3%, на яблоки - 2,9%.
Подешевели помидоры - на 15,2%, бананы- 6,1%, капуста белокочанная - на 4,5%, свекла - на 2,9%, морковь - на 2,6%, картофель - на 1,1%.
Среди отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости отмечено повышение цен на пасты зубные - на 3,6%, бумагу туалетную - на 2,8%, щетки зубные - на 2,4%, порошки стиральные - на 1,0%.. Мыло туалетное подешевело на 3%.
Из других непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны на 2,6%, телевизоры - на 1,8%. Цены на электропылесосы снизились на 1,6%.
Среди лекарственных препаратов цены выросли на ренгалин - на 2,1%, комбинированные анальгетики - на 1,8%, левомеколь - на 1,3%, в то же время снизились цены на метамизол натрия - на 3,6%, валидол - на 3,3%, нимесулид - на 2,8%, аллохол - на 2,5%.
Цены на бензин автомобильный выросли на 0,6%, на дизельное топливо остались без изменения.