За неделю в Коми подорожали бананы и масло, но подешевели помидоры

Комистат представил данные об изменении цен на отдельные виды товаров c 30 мая по 5 июня. Больше всего подорожали бананы и масло, а вот помидоры стали значительно дешевле.

Так, по данным экспертов за прошедшую неделю подорожали: масло подсолнечное - на 6,1%, соль поваренная пищевая - на 3,4%, колбаса вареная - на 3,2%, говядина, кроме бескостного мяса, - на 2,5%, колбаса полукопченая и варено-копченая - на 2,1%, творог, сахар-песок, макаронные изделия, яйца куриные - на 1-1,7%.