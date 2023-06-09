Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре 20-летняя девушка за рулем ВАЗа врезалась в грузовик

В Сыктывкаре 20-летняя девушка за рулем ВАЗа врезалась в грузовикГИБДД по Коми / Фото с места аварии

...

  • 0

Популярное

Последние новости