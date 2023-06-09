В Сыктывкаре 20-летняя девушка за рулем ВАЗа врезалась в грузовик
- 09:55 9 июня
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ГИБДД по Коми / Фото с места аварии
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