Дев утомят знакомые, а Весы пойдут на свидание: гороскоп на 9 июня

Овен Большая загруженность влечет за собой внутреннее напряжение, которое легко выливается в агрессию по отношению к своим близким. Выделяйте на отдых больше времени. Нужно восстановиться и успокоиться, прежде чем идти на свидание или встречу с друзьями, родными.

Телец

Не эмоционируйте по пустякам, особенно когда вас провоцируют. Тельцам нужно держаться спокойно и ровно, чтобы не быть втянутым в крупный скандал. Не лучший день для переговоров. Хорошо работает ум и память. Можно обучаться, решать сложные задачи или заняться бытом.

Близнецы

Время собирать плоды. Если вы хорошо трудились и делали все правильно последние пару недель, день будет очень удачным, радостным и счастливым. В противном случае предстоит работа над ошибками. Выяснение отношений с партнером не закончится ничем хорошим.

Рак

Вы слишком остро реагируете на происходящее, склонны начинать ссоры из-за мелочей. Стремитесь к тому, чтобы ограничить контакты с людьми. Помогут успокоиться легкие физические упражнения, правильное питание и прослушивание классической музыки. Вероятны денежные поступления, которых Раки долго ждали.

Лев

Не время для серьезных разговоров. Сами того не осознавая Львы оказывают сильное давление на собеседников. Ваша сила всюду встречает сопротивление. Пятницу 9 июня стоит провести пассивно. Отдохните, погуляйте, проведите время за чтением книги или просмотром фильма. Положительный эффект окажут оздоровительные процедуры.

Дева

Из-за низкой концентрации внимания не рекомендуется выполнение ответственной работы, подписание каких-либо соглашений. Звезды располагают к отдыху и расслаблению. Можно заняться творчеством, навести порядок в доме. Свидание с партнером и встречи с друзьями, скорее всего, пройдут скучно, и утомят вас.

Весы

Общение с коллегами не заладится. Хорошо, если Весы смогут поработать в одиночестве. Даже если вы обычно не знакомитесь на улице, сегодня сделайте исключение. Незнакомцы, завязавшие разговор, окажутся полезными. Яркие впечатления подарит свидание в романтической обстановке.

Скорпион

Проведите пятницу вне дома. Высок риск семейных ссор. Достичь успеха в делах поможет инициативность, готовность взять на себя дополнительные обязанности.

Стрелец

В принятии важных решений положитесь на интуицию. Интеллектуальная работа сегодня не заладится. Сделайте передышку и посвятите свободное время семье. Устройте ужин, купите небольшие подарки, поиграйте в настольную игру.

Козерог

Вы не любите рисковать и экспериментировать, но иногда это просто необходимо для успешного решения вопроса. Отбросьте сомнения и страхи. Действуйте уверенно, и останетесь довольными итогами дня.

Водолей

Повседневные обязанности и привычные дела даются легко. Водолеям не рекомендуется браться за новые задачи, начинать проекты. Можно допустить серьезные ошибки. Найдите возможность позвонить своим родным. Вероятно, им потребуется ваша поддержка, совет.

Рыбы