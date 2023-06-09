В Коми ревнивец избил соперника и угрожал его убить

По информации пресс-службы регионального МВД, в Сыктывдинском районе осудили 46-летнего сыктывкарца за умышленное причинение вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Как установило следствие, житель столицы Коми подозревал свою возлюбленную в неверности. Вечером 17 июля 2022 года он решил подкараулить девушку возле работы, чтобы развеять сомнения. Мужчина застал любимую в машине с другим. Разъяренный сыктывкарец бросился с кулаками на молодых людей. Девушка успела убежать, а вот парню повезло меньше. Ревнивец избил соперника кулаками и ногами, пока местный сторож не оттащил последнего в подсобку. Однако оскорбленный мужчина не думал сдаваться. Он последовал за соперником, вытащил из кармана предмет, похожий на пистолет, и пригрозил, что может убить потерпевшего.

Напуганный любовник обратился в полицию и снял побои. Среди многочисленных травм у молодого человека оказались сломаны скулы.