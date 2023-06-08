Сбер делает кредиты и банковские гарантии доступными онлайн для предприятий госсектора

Онлайн продукты "Кредит за семь минут" и "Банковские гарантии" теперь доступны для госкомпаний с организационно-правовой формой ГУП, МУП и КП (казенное предприятие). Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на выставке "Евразия – наш общий дом", приуроченной к председательству России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году.

Среди клиентов Сбербанка около 5000 таких предприятий по всей России, ранее кредиты и банковские гарантии были доступны для них только при обращении в офис банка. Решение о предоставлении кредитного продукта таким предприятиям госсектора занимало до 15 дней – рассмотрение же онлайн сокращено до семи минут.

Возможность предоставлять эти популярные финансовые продукты ГУП, МУП и КП онлайн появилась благодаря доработке AI моделей и автоматизированных алгоритмов рассмотрения заявок.