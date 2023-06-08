Притянут несчастья: экстрасенс назвала цвета, которые в июне 2023-го носить нельзя

Чтобы удачно прожить не только первый день лета, но и все три месяца, важно обращать внимание на вещи, в которых ходите. Точнее, на их цвета. Экстрасенс и астролог Аделина Блэкмун рассказала, каких в этом сезоне оттенков лучше избегать.

Как говорит Аделина Блэкмун, во все времена и для любой цивилизации цвета имели важное культурное и метафизическое значение. Определенные оттенки могли подарить удачу или притянуть несчастье. Вот почему в каждой культуре всегда существовали цвета, которых старались избегать или, наоборот, использовали для самых важных в жизни событий. Как оказалось, в июне 2023 года не стоит носить черный и синий.

За черным цветом давно и прочно закрепилась репутация самого мрачного, как говорит экстрасенс. И это убеждение как никогда актуально именно в текущем месяце. Астролог советует:

"Постарайтесь избегать чёрного цвета в одежде и аксессуарах во время важных встреч, переговоров, заключения сделок, собеседований и решения любых других вопросов, связанных с деньгами".

Также неблагоприятную энергетику имеют и оттенки черного. Любой серый цвет точно так же будет притягивать финансовые потери, хотя и не такие масштабные.

По словам Аделины Блэкмун, синий цвет в июне 2023 года — это цвет печали, горя и депрессии.