Притянут несчастья: экстрасенс назвала цвета, которые в июне 2023-го носить нельзя

Чтобы удачно прожить не только первый день лета, но и все три месяца, важно обращать внимание на вещи, в которых ходите. Точнее, на их цвета. Экстрасенс и астролог Аделина Блэкмун рассказала, каких в этом сезоне оттенков лучше избегать.
Как говорит Аделина Блэкмун, во все времена и для любой цивилизации цвета имели важное культурное и метафизическое значение. Определенные оттенки могли подарить удачу или притянуть несчастье. Вот почему в каждой культуре всегда существовали цвета, которых старались избегать или, наоборот, использовали для самых важных в жизни событий. Как оказалось, в июне 2023 года не стоит носить черный и синий.
За черным цветом давно и прочно закрепилась репутация самого мрачного, как говорит экстрасенс. И это убеждение как никогда актуально именно в текущем месяце. Астролог советует:
"Постарайтесь избегать чёрного цвета в одежде и аксессуарах во время важных встреч, переговоров, заключения сделок, собеседований и решения любых других вопросов, связанных с деньгами".
Также неблагоприятную энергетику имеют и оттенки черного. Любой серый цвет точно так же будет притягивать финансовые потери, хотя и не такие масштабные.
По словам Аделины Блэкмун, синий цвет в июне 2023 года — это цвет печали, горя и депрессии.
"Самые сильные негативные вибрации имеют насыщенные оттенки синего и однотонные материалы. Если по каким-то причинам вам никак нельзя отказаться от ношения этого цвета, старайтесь облегчить его влияние при помощи ярких аксессуаров или тканей, которые, наряду с синим, имеют и другие цвета".
Также не стоит надевать одежду синего цвета слишком часто, чтобы избежать выгорания на работе. А если чувствуете апатию, подавленность и неуверенность в себе, стоит отдать предпочтение одежде других оттенков.
Что делать, если черные и синие оттенки встречаются в интерьере вашего дома, в домашнем текстиле или аксессуарах? Мелкие вещи можно спрятать на время, постельное белье, полотенца и пледы этих цветов стоит временно заменить другими.
По словам экстрасенса и астролога Аделины Блэкмун, наиболее благоприятными оттенками в июне 2023 года будут нейтральные, природные и пастельные. Они позволят избежать ненужных драм и конфликтов, сгладят острые углы во взаимоотношениях с другими людьми, подарят равновесие, гармонию и спокойствие.