Сыктывкарец украл из магазина два правых ботинка и уснул на входе

Житель столицы Коми с криминальным прошлым обокрал один из обувных магазинов в известном торговом центре города. Вот только его преступление оказалось достойно анекдота: мужчина похитил два правых ботинка, а потом даже не сбежал, ведь его одолел непобедимый противник — сон. Об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.
В марте 2023 года ранее судимый 53-летний мужчина будучи сильно пьяным похитил два правых ботинка из магазина "Zenden". После кражи мужчина попросту заснул на выходе из торгового центра, где его и нашли сотрудники полиции.
Мировым судьей Тентюковского судебного участка Сыктывкара мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 9 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.