Эндокринолог перечислила три симптома избытка сахара в организме

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева перечислила признаки, свидетельствующие о том, что в вашем рационе слишком много сахара, передает "Российская газета". Первое: слабый иммунитет.

Второе: постоянная усталость. Если после обеда вы хотите спать - это должно вас насторожить. Обычно бодрым человек становится, съев плитку шоколада. Чувствуется прилив энергии, но недолго. После этого снова вялость. Нет и концентрации внимания. Объясняется данное явление просто: в крови резко повышается уровень глюкозы. И столь же быстро падает.

Третье: проблемы с пищеварением. Замучил метеоризм? Обычным явлением стали запоры? Скорее всего, проблемы с кишечной микрофлорой, что негативно влияет на иммунную систему.

Специалист напомнила: в день можно употреблять не более 50 граммов сахара. При этом ваши энергозатраты должны составлять минимум 2000 калорий. Превысить норму можно двумя стаканами апельсинового сока, говорится в статье на сайте Мedikforum.

Если же вы съедаете больше, чем требуется организму, возрастает риск развития ожирения, диабета и сердечных заболеваний.