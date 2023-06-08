Сбер открыл набор преподавателей вузов и ссузов для обучения в Летней цифровой школе

Уже четвёртый сезон Сбер и СберУниверситет приглашают преподавателей вузов и ссузов со всей страны принять участие в Летней цифровой школе. В этом году представлено восемь образовательных треков, разработанных для преподавателей цифровых и информационных технологий, а также финансов, экологии, риск-менеджмента и устойчивого развития. В Летней школе 2023 года обучение будет проходить по восьми трекам:

Наука о данных . Инжиниринг данных . Разработка на Java . Цифровые платформы и технологические тренды. Устойчивое развитие . Цифровые финансы и бизнес-модели. Риск-менеджмент в цифровую эпоху. Мягкие навыки .

В рамках каждого трека будут представлены программы повышения квалификации, разработанные экспертами Сбера и СберУниверситета. Они познакомят с современными технологиями, актуальными практическими примерами и кейсами, которые преподаватели смогут использовать в подготовке студентов.

В каждом из треков предусмотрен период интенсивного обучения в форме вебинаров, а основная часть программы будет доступна прошедшим отбор слушателям онлайн в режиме 24/7 с 3 июля по 31 августа. По окончании обучения участники, успешно прошедшие программу, получат удостоверения о повышении квалификации от СберУниверситета.

В прошлом году участниками Летней школы стали более 1200 преподавателей из 78 регионов России. В новом сезоне число участников вырастет до 1600.

Ознакомиться с тематическим планом каждого трека и подать заявку можно до 19 июня на странице школы: https://sbergraduate.ru/digitalsummer .