Домклик Сбербанка: установлен рекорд по среднесуточному количеству заявок на ипотеку

В мае 2023 года в Сбере был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку. По данным Домклик, в этом месяце было подано в среднем 19 тысяч заявок в день. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем в 2 раза. С января 2023 года среднедневное количество заявок на жилищные кредиты выросло на 27%.
Об этом рассказал исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона "Домклик" Сбербанка Дмитрий Чернов на круглом столе "Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь", который прошёл в пресс-центре ТАСС.
По данным Домклик, больше всего жилищных кредитов в мае выдано в Москве (на 35,1 миллиардов рублей), Московской области (на 33,8 миллиардов рублей), Краснодарском крае (на 21,6 миллиардов рублей), Санкт-Петербурге (на 20,4 миллиардов рублей) и Тюменской области (на 18,4 миллиардов рублей).
Наибольшим спросом у россиян по-прежнему пользуется вторичное жильё (доля в выдачах – 61%), на втором месте — новостройки (33%).