Домклик Сбербанка: установлен рекорд по среднесуточному количеству заявок на ипотеку

В мае 2023 года в Сбере был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку. По данным Домклик, в этом месяце было подано в среднем 19 тысяч заявок в день. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем в 2 раза. С января 2023 года среднедневное количество заявок на жилищные кредиты выросло на 27%.

Об этом рассказал исполнительный директор по работе с партнёрами дивизиона "Домклик" Сбербанка Дмитрий Чернов на круглом столе "Цифровая ипотека: как выстроить бесшовный клиентский путь", который прошёл в пресс-центре ТАСС.