"Народный контроль": в мэрии Сыктывкара рассказали, как избавиться от ям на дорогах

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает состояние детских площадок и ямы на дорогах, а кто-то жалуется на прорванную трубу и переполненные автобусы. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.
В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.
Про трубу
"6 июня на улице Ленина, около дома 89 порвало трубу. Позвонили в диспетчерскую службу. Там сказали, что это нормально. Еще отметили, что мы платим по счетчикам, а горячая вода, которая тоннами выливается на улицу, не должна нас волновать. Также сказали, что трубу не починят ближайшие пару дней".
Ответ мэрии:
“Указанный вами участок запланирован для ведения ремонтных работ из-за сильной изношенности тепловых сетей. Утечка воды контролируемая, связана с проведением подготовительных работ”.
Про детскую площадку
"Хотелось бы обратить внимание нашей администрации на детскую площадку на улице Димитрова, которую сдали в эксплуатацию в прошлом году. Вопрос: кто должен осуществлять ремонт на детской площадке? Там просто невозможно находиться, даже дышать, так как мягкий резиновый асфальт пришел в негодность. Есть и другие поломки на площадке".
Ответ мэрии:
“Искренне понимаем и разделяем желание жителей Сыктывкара видеть свои дворы благоустроенными, чистыми и уютными. Однако по законодательству именно за собственниками закреплено решение вопросов, связанных с благоустройством придомовых территорий. Собственники должны провести собрание, где необходимо определить источник финансирования, объемы работ и сроки. Управляющая компания обязана оказать собственникам в этом процессе всестороннее содействие. Со своей стороны органы власти всячески поддерживают подобные инициативы и финансируют их, например, через проекты “Формирование комфортной городской среды” или “Народный бюджет”. Здесь главное – инициатива должна исходить именно от граждан, а не от органов власти”.
Про ямы
"Октябрьский проспект, 184. Огромные ямы и дыры во дворах уже который год. Позорище!"
Ответ мэрии:
“Искренне понимаем и разделяем желание жителей Сыктывкара видеть свои дворы благоустроенными, чистыми и уютными. Однако по законодательству именно за собственниками закреплено решение вопросов благоустройства придомовых территорий. Проблему с ямами на проезжей части придомовой территории можно решить, инициировав общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Это может сделать любой собственник. На собрании принять решение по восстановлению дороги, определить источник финансирования и поручить управляющей компании исполнение приятого решения. Контакты вашей управляющей компании “СЖКК-Орбита”: +7 (8212) 23-93-33. Со своей стороны органы власти всячески поддерживают подобные инициативы и финансируют их, например, через проекты “Формирование комфортной городской среды” или “Народный бюджет”. Здесь главное – инициатива должна исходить именно от граждан, а не от органов власти”.
Про автобусы
"Хотела бы пожаловаться на компанию, которая обслуживает автобусы маршрута №24. Сегодня пятница, народу много. Невозможно зайти с коляской, в город не уедешь. Водитель даже двери не открыл. Это рейс на 11:48."
Ответ мэрии:
“По информации наших специалистов, в отношении водителя маршрута №24 приняли меры дисциплинарного воздействия. Также провели дополнительный инструктаж по правилам перевозки пассажиров и багажа”.