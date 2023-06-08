"Народный контроль": в мэрии Сыктывкара рассказали, как избавиться от ям на дорогах

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает состояние детских площадок и ямы на дорогах, а кто-то жалуется на прорванную трубу и переполненные автобусы. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.

В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.

Про трубу

"6 июня на улице Ленина, около дома 89 порвало трубу. Позвонили в диспетчерскую службу. Там сказали, что это нормально. Еще отметили, что мы платим по счетчикам, а горячая вода, которая тоннами выливается на улицу, не должна нас волновать. Также сказали, что трубу не починят ближайшие пару дней".

Ответ мэрии: