Сотни сыктывкарцев останутся без горячей воды с 13 июня

Сыктывкарские тепловые сети филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" с 13 по 19 июня включительно проведут гидравлические испытания на плотность и прочность, и ремонт участков магистрального трубопровода № 1.

На время работ будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам: