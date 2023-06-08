В Сыктывкаре пожилая нарушительница попала под колеса возле аэропорта

7 июня в столице Коми произошло ДТП с пешеходом. Под колеса иномарки попала 65-летняя женщина. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД по республике.
Это случилось в 20:00, когда 41-летний мужчина за рулем Nissan Almera ехал по круговому движению со стороны улицы Светской в районе здания аэропорта. Внезапно на дороге оказалась пожилая женщина, которая решила перейти ее, не смотря на то, что нарушала правила дорожного движения.
В результате происшествия 65-летняя нарушительница попала под колеса и получила закрытый перелом предплечья и ушиб колена. Госпитализирована. В отношении пострадавшей также собран материал.