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Диетолог рассказала про простой обед, который нормализует холестерин

Диетолог рассказала про простой обед, который нормализует холестеринФото из архива "Pro Города"

Диетолог Евгения Пегова назвала главные ошибки большинства людей во время обеда и рассказала, как составить здоровый и правильный обеденный рацион. По словам эксперта, этот прием пищи не стоит пропускать хотя бы потому, что это может привести к вечернему перееданию, пишет «Подмосковье сегодня».

"Также обед вне дома может привести к набору веса и повышенному уровню холестерина из-за содержания в блюдах большого количества соли, жиров и углеводов. Лучше готовить здоровую еду дома, которую можно взять с собой на работу", — подсказала эксперт.

По словам диетолога, обед должен состоять из разнообразной пищи, которая содержит белки, жиры и углеводы. Поэтому не стоит обедать только одним салатом. Такая еда может привести к недостатку питательных веществ, необходимые для энергии и здоровья человека. Кроме того, во время обеда люди чаще всего пьют сладкий чай, сок или газировку, а значит, употребляют лишние калории. Эти напитки лучше заменить на воду с лимоном.

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