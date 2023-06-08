Диетолог рассказала про простой обед, который нормализует холестерин

"Также обед вне дома может привести к набору веса и повышенному уровню холестерина из-за содержания в блюдах большого количества соли, жиров и углеводов. Лучше готовить здоровую еду дома, которую можно взять с собой на работу", — подсказала эксперт.

Диетолог Евгения Пегова назвала главные ошибки большинства людей во время обеда и рассказала, как составить здоровый и правильный обеденный рацион. По словам эксперта, этот прием пищи не стоит пропускать хотя бы потому, что это может привести к вечернему перееданию, пишет « Подмосковье сегодня ».

По словам диетолога, обед должен состоять из разнообразной пищи, которая содержит белки, жиры и углеводы. Поэтому не стоит обедать только одним салатом. Такая еда может привести к недостатку питательных веществ, необходимые для энергии и здоровья человека. Кроме того, во время обеда люди чаще всего пьют сладкий чай, сок или газировку, а значит, употребляют лишние калории. Эти напитки лучше заменить на воду с лимоном.