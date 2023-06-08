В Коми два человека скончались от кишечной инфекции

В 2022 году два пациента Эжвинской городской больницы скончались от острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора в Республике Коми.
Всего в лечебно-профилактические учреждения региона обратились 133 пациента с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Этот показатель почти вдвое ниже, чем в 2021 году (241 обращение).
Внутриутробные инфекции (ВУИ) зарегистрированы у 20 младенцев. В четырех случаях выявлены возбудители: клебсиелла, золотистый стафилоккок, эпидермальный стафилоккок.
Напомним в середине апреля из-за кишечной инфекции закрыли школу №9 в поселке Краснозатонский. В течение трех первых дней за медицинской помощью обратились 17 человек, двух из детей госпитализировали. Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии провели расследование по факту вспышки заболевания.