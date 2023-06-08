В Коми два человека скончались от кишечной инфекции

В 2022 году два пациента Эжвинской городской больницы скончались от острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора в Республике Коми.

Всего в лечебно-профилактические учреждения региона обратились 133 пациента с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Этот показатель почти вдвое ниже, чем в 2021 году (241 обращение).