В одном из населенных пунктов Коми каждый год отключают горячую воду на все лето

Жительница Выльгорта пожаловалась на отключение горячей воды с мая по сентябрь. По словам женщины, такое происходит ежегодно, а по каким причинам неизвестно. Кроме того, счета за горячую воду и отопление ей приходится выплачивать ежемесячно. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.
Как рассказала жительница Выльгорта, горячая вода пропадает каждый год с отключением отопления.
“Во всем Выльгорте нет горячей воды все лето. Она есть только у тех, у кого газовая колонка или бойлер. В Сыктывкаре почему-то только на две недели отключают горячую воду, а у нас ее нет три месяца”, — возмущается женщина.
Жалобы в администрацию уже давно никто не пишет, так как они бесполезны.
“Я живу тут с 1998 года. Все как было, так и осталось”, — отчаялась жительница Выльгорта.
Также жители вынуждены платить летом огромные суммы за отопление, которого нет.
“За май мы в общем заплатили 11 тысяч рублей. Туда же и входило отопление. За него мы платим круглый год. Такое ощущение, что суммы за отопление распределили на весь год, чтобы меньше надо было платить, но почему-то коммунальная плата с каждым месяцем приходит больше”, — отметила женщина.
Как сообщили журналисту издания “Про Город Сыктывкар” в Жилищно коммунальном хозяйстве, такая ситуация действительно происходила всегда. Это связано с устройством котельной, которая с отключением отопления перекрывает подачу горячей воды.