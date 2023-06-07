В одном из населенных пунктов Коми каждый год отключают горячую воду на все лето

Жительница Выльгорта пожаловалась на отключение горячей воды с мая по сентябрь. По словам женщины, такое происходит ежегодно, а по каким причинам неизвестно. Кроме того, счета за горячую воду и отопление ей приходится выплачивать ежемесячно. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал подробности.

Как рассказала жительница Выльгорта, горячая вода пропадает каждый год с отключением отопления.

“Во всем Выльгорте нет горячей воды все лето. Она есть только у тех, у кого газовая колонка или бойлер. В Сыктывкаре почему-то только на две недели отключают горячую воду, а у нас ее нет три месяца”, — возмущается женщина.

Жалобы в администрацию уже давно никто не пишет, так как они бесполезны.