В Сыктывкаре хозяин оставил собаку на привязи без еды и воды на четыре дня

29 мая в Соцсетях появилась запись о собаке, которая сидит без еды и воды уже несколько дней. Очевидцы утверждают, что хозяин издевается над животным. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что произошло с псом и в каком он состоянии сейчас.
В сообществе “Приют Друг” в социальных сетях девушка пожаловалась на то, что на дырноских дачах собака сидит на короткой привязи без будки, еды и воды. Сыктывкарка утверждает, что хозяин не приходит к собаке по несколько дней, не кормит и не поит ее, а также привязывает так сильно, что животное не может стоять на ногах.
“Хочу сообщить о жестоком обращении к собаке. Хозяин привез пса на дырносские дачи, привязал к забору и ушел на сутки, а то и больше. Животное сидело на солнце целый день, без воды и без еды, без крыши над головой. Мы с соседями по возможности кормим животное. Когда хозяин объявился, ему сделали замечание, что он не кормит и не поит собаку. На это мужчина ответил, что мы же ее покормим. Ему сказали что мы пожалуемся, и собаку заберут, на что он ответил: “Пусть забирают”, — написала девушка в сообществе “Приют Друг”.
“Так как собака один раз сбежала, после этого он ее привязал на самый короткий поводок, что она даже встать и пошевелиться не могла. Так и сидела без воды и без еды очень долгое время, пока мы не помогли удлинить поводок. 28 мая был очень сильный ливень с утра до вечера. Пес стоял целый день и всю ночь под проливным дождем. В холоде, весь сырой, и очень голодный. На утро он снова запутался в своем поводке и с каждым разом он все сильнее и сильнее начинает скулить. У собаки нет будки, хозяин ее не кормит и воды ей не нальет, привязал ее и, видимо, ждет ее смерти. На вопросы мужчина не отвечает, на замечания и просьбы людей не реагирует. Мы бы ее отвязали, но она копает грядки у людей, ходит по огородам и кидается на кошек и привязанных собак — так тоже нельзя”, — прокомментировала сыктывкарка.
Анна объяснила, что хозяева не ухаживают за собакой, даже когда приезжают на дачу:
“На этом участке люди в принципе никогда не живут, только приезжают на лето посадить картошку и все. Мужчина привез эту собаку примерно три недели три назад, завязал ее на поводок и ушел. На участок он мог не приходить по два, три, а иногда и четыре дня. Собака все это время сидела без воды, без еды, на коротком поводке. Потом она распуталась, убежала и перекопала грядки у соседей, а этот хозяин так сильно затянул ей поводок, что животное не могло лечь и стоять на лапах, сидело скукоженное. Хозяева пса даже когда приезжают, вообще не подходят к нему”, — рассказала девушка “Про Городу”.
Сыктывкарка объяснила, что хочет помочь животному, но взять его к себе нет возможности:
“Я сама боюсь собак, но рискнула и развязала ее, поменяла в воду. Кормили и поили мы животное всей дачей. Однажды мы пожаловались в полицию, но на жалобу хозяева ответили властям, что они ухаживают за собакой, кормят и поят регулярно. Но мы живем напротив и видим, что к собаке никто не подходит. В приюте отказывают в помощи, говорят только купить карабин, чтобы по-хорошему привязать пса. Мы так и сделали, но все равно хочется как-то помочь, а взять к себе домой не можем так как у нас уже есть собаки и маленькие дети. Мы ищем помощи для бедного животного, уже не знаем что и делать”.
Если вы хотите помочь – пишите в сообщения паблика “Про Город Сыктывкар”.