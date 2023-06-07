В Сыктывкаре хозяин оставил собаку на привязи без еды и воды на четыре дня

29 мая в Соцсетях появилась запись о собаке, которая сидит без еды и воды уже несколько дней. Очевидцы утверждают, что хозяин издевается над животным. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что произошло с псом и в каком он состоянии сейчас.

В сообществе “Приют Друг” в социальных сетях девушка пожаловалась на то, что на дырноских дачах собака сидит на короткой привязи без будки, еды и воды. Сыктывкарка утверждает, что хозяин не приходит к собаке по несколько дней, не кормит и не поит ее, а также привязывает так сильно, что животное не может стоять на ногах.

“Хочу сообщить о жестоком обращении к собаке. Хозяин привез пса на дырносские дачи, привязал к забору и ушел на сутки, а то и больше. Животное сидело на солнце целый день, без воды и без еды, без крыши над головой. Мы с соседями по возможности кормим животное. Когда хозяин объявился, ему сделали замечание, что он не кормит и не поит собаку. На это мужчина ответил, что мы же ее покормим. Ему сказали что мы пожалуемся, и собаку заберут, на что он ответил: “Пусть забирают”, — написала девушка в сообществе “Приют Друг”.