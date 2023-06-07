Сбер: как быстро и безопасно зарегистрировать новое жильё

По данным аналитиков Домклик, в Сбербанке каждую пятую сделку с недвижимостью в СЗФО заключают за свои средства – без использования ипотеки. В офисе банка готовят договор, направляют документы на электронную регистрацию и обеспечивают безопасный расчёт после перехода права.

Так, за пять месяцев 2023 года сервисом Сбера "Электронная регистрация" от Домклик для неипотечных сделок жители Республики Коми воспользовались более 200 раз, услугу "Безопасные расчёты" от Домклик выбирали - более 220 раз . При этом, клиент сам решает, нужен ему только один из сервисов или оба одновременно.

Недавно Домклик запустил новый сервис " Регистрация и расчёты " , который объединяет эти две услуги, – с его помощью можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами почти в 3 раза дешевле , чем если оформлять их по отдельности . За первый месяц с момента запуска услуги «Регистрация и расчеты» в СЗФО ею воспользовались уже более тысячи раз, в Республике Коми – 50 раз.

Услуга подходит тем, кто покупает или продаёт вторичную недвижимость или дом с участком. В сделке могут участвовать только физлица — и со стороны покупателя, и со стороны продавца.