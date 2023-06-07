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Сыктывкарке удалось отсудить больше 20 тысяч рублей за отмененный концерт Меладзе

Сыктывкарке удалось отсудить больше 20 тысяч рублей за отмененный концерт Меладзе

Жительница столицы Коми сумела через суд вернуть деньги за отмененный концерт Валерия Меладзе, а также добиться компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

Концерт должен был состояться в ренове, но трижды его переносили. Первой датой было 11 мая 2021 года, но нагрянула пандемия коронавируса и концерт перенесли на 16 сентября. Позже выступление снова сорвалось и дата сместилась на 15 декабря 2022 года, после чего концерт вовсе отменили.

Жительница Сыктывкара приобрела два билета по 5 400 рублей, а после отмены концерта запросила возврат, но назад деньги так и не получила. Претензии, направленные продавцу остались без ответов, что и стало причиной обращения в суд.

Мировой судья Кутузовского участка Сыктывкара взыскал с продавца в пользу девушки цену за билеты в размере 5 400 рублей, неустойку 5 400 рублей, компенсацию морального вреда 3 000 рублей, а также штраф в размере 6 900 рублей. Решение в законную силу не вступило.

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