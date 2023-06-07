Сыктывкарке удалось отсудить больше 20 тысяч рублей за отмененный концерт Меладзе

Жительница столицы Коми сумела через суд вернуть деньги за отмененный концерт Валерия Меладзе, а также добиться компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.
Концерт должен был состояться в ренове, но трижды его переносили. Первой датой было 11 мая 2021 года, но нагрянула пандемия коронавируса и концерт перенесли на 16 сентября. Позже выступление снова сорвалось и дата сместилась на 15 декабря 2022 года, после чего концерт вовсе отменили.
Жительница Сыктывкара приобрела два билета по 5 400 рублей, а после отмены концерта запросила возврат, но назад деньги так и не получила. Претензии, направленные продавцу остались без ответов, что и стало причиной обращения в суд.
Мировой судья Кутузовского участка Сыктывкара взыскал с продавца в пользу девушки цену за билеты в размере 5 400 рублей, неустойку 5 400 рублей, компенсацию морального вреда 3 000 рублей, а также штраф в размере 6 900 рублей. Решение в законную силу не вступило.