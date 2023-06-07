Сыктывкарке удалось отсудить больше 20 тысяч рублей за отмененный концерт Меладзе

Жительница столицы Коми сумела через суд вернуть деньги за отмененный концерт Валерия Меладзе, а также добиться компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

Концерт должен был состояться в ренове, но трижды его переносили. Первой датой было 11 мая 2021 года, но нагрянула пандемия коронавируса и концерт перенесли на 16 сентября. Позже выступление снова сорвалось и дата сместилась на 15 декабря 2022 года, после чего концерт вовсе отменили.