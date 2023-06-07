22-летний сыктывкарец обокрал 12 знакомых на четыре миллиона рублей

В полицию столицы Коми обратилась местная жительница 1988 года рождения, которая заявила о краже 818 тысяч рублей. В отделении она рассказала, что передала деньги знакомому, который обещал приобрести для нее со скидкой 50% бытовую технику, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Вскоре в управление поступило еще 11 аналогичных обращений. Во всех случаях граждане перечисляли на карту одного и того же человека деньги для покупки мобильных телефонов, телевизоров и иной бытовой техники по низкой цене.