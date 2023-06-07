22-летний сыктывкарец обокрал 12 знакомых на четыре миллиона рублей

В полицию столицы Коми обратилась местная жительница 1988 года рождения, которая заявила о краже 818 тысяч рублей. В отделении она рассказала, что передала деньги знакомому, который обещал приобрести для нее со скидкой 50% бытовую технику, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
Вскоре в управление поступило еще 11 аналогичных обращений. Во всех случаях граждане перечисляли на карту одного и того же человека деньги для покупки мобильных телефонов, телевизоров и иной бытовой техники по низкой цене.
Подозреваемым оказался студент одного из ВУЗов столицы 2002 года рождения. Со слов задержанного, он не просчитал все финансовые риски, не вел учет полученных от граждан денежных средств и тратил их по своему усмотрению. Зная, что не сможет выполнить обязательства по поставке товаров, он находил новых знакомых, желающих сэкономить, и обманом получал от них деньги.
Общая сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей.
Возбуждено 12 уголовных дел. Студент помещен под стражу.