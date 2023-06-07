Пенсионерам, семьям с детьми и малоимущим сделают летние соцвыплаты: как получить деньги

В этом году появились особенности с получением ряда социальных выплат, которые начисляют летом. Кто и сколько может экономить на отдыхе, а также как оформить получение денег, сообщает портал издания "Новые Ведомости". От каких выплат освободили пенсионеров

Все положенные социальные выплаты можно получить через Социальный фонд, отделения МФЦ, а также через портал “Госуслуги”. В 2023 году для пенсионеров предусмотрены компенсации за проезд к месту отдыха на территории РФ и обратно, льготы на авиабилеты и льготы на поездки железнодорожным транспортом.

Есть и общие льготы для разных категорий туристов. Например, если человек купил путевку на отдых по России и оплатил её картой “Мир”, то он может вернуть часть денег. Программа была введена ещё в 2020 году для стимулирования внутреннего туризма.

Размер выплаты в 2023 году — 20% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 000 рублей. Если речь идет о поездках по Дальневосточному федеральному округу — не более 40 000 рублей. Срок осуществления выплаты туристу — пять рабочих дней со дня поступления в АО “НСПК” информации об оплате путёвки.

Частично можно компенсировать расходы и на поездку за рубеж. При следовании к месту отдыха за пределы территории России компенсация производится до ближайших к месту пересечения государственной границы железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автовокзала, автостанции.

Чтобы получить компенсацию, нужно предоставить копию заграничного паспорта с отметкой пограничного органа ФСБ о месте пересечения государственной границы России. Компенсация проезда воздушным транспортом международного сообщения производится при представлении выданного авиакомпанией документа о стоимости проезда в пределах территории РФ, рассчитанной в установленном порядке.

Какие социальные выплаты положены малообеспеченным семьям

В 2023 году для малообеспеченных семей предусмотрены такие льготы, как компенсация за путевку в лагерь. Её размер различается для каждого региона. Местное правительство учитывает доход семьи, а также среднюю стоимость путёвки в детский лагерь.