Врач назвала три простых правила, которые помогут похудеть за неделю

Уже давно известно, что голодание для похудения не приносит положительных результатов и даже способствует набору веса. Врач-диетолог и нутрициолог Елена Свиридова назвала три простых правила, которые помогут стать стройнее без изнурительных диет, которые зачастую становятся серьезным стрессом для организма, передает сетевое издание "ГородЧе".

По словам специалиста, каждый, кто желает избавиться от отёков и значительно снизить вес, должен пить воду. В частности, специалист рекомендует выпивать каждый день не менее 1−2 литров чистой воды.

"Это поможет очистить организм от шлаков и удалить излишки жидкости", — пояснила нутрициолог.

Кроме того, она советует на обед есть суп — это лёгкая и хорошо усвояемая пища, которая позволит быстрее расстаться с ненавистными килограммами. Также, необходимо заменить мясо на рыбу, а в качестве гарнира использовать овощи.

Одним из главных правил, которое поможет быстро потерять лишние килограммы — как можно больше гулять. Например, на работу можно ходить пешком.