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В Сыктывкаре открыли для проезда Стефановскую площадь

В Сыктывкаре открыли для проезда Стефановскую площадь

В столице Коми открыто движение транспорта по улице Ленина от перекрестка улицы Бабушкина до перекрестка с улицей Куратова, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение  по площади разрешено до 20 августа в связи ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по улице Советской от перекрестка с улицей Коммунистической до перекрестка с улицей Орджоникидзе.

Ограничение проезда на участках связано с производством Сыктывкарскими тепловыми сетями филиала Коми ПАО "Т плюс" ремонтных работ по реконструкции участка тепловой сети.

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