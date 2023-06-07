В Сыктывкаре открыли для проезда Стефановскую площадь

В столице Коми открыто движение транспорта по улице Ленина от перекрестка улицы Бабушкина до перекрестка с улицей Куратова, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение по площади разрешено до 20 августа в связи ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части по улице Советской от перекрестка с улицей Коммунистической до перекрестка с улицей Орджоникидзе.