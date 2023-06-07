Матч "Манчестер Сити" — "Интер" в финале Лиги чемпионов покажут в Сыктывкаре

10 июня в 21.45 кинотеатр "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на прямую трансляцию самого важного матча главного турнира Старого света. Кто станет обладателем трофея в этом сезоне?



"Манчестер Сити" в плей-офф Лиги чемпионов выбил "РБ Лейпциг", "Баварию" и мадридский "Реал", а "Интер" — "Порту", "Бенфику" и "Милан". Куда отправится кубок — в Англию или Италию? Занимайте самые крутые места и наслаждайтесь красочным футбольным противостоянием на большом экране в кругу единомышленников!



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