Платформа синтеза и распознавания речи SaluteSpeech от Сбера стала доступна каждому

Сбер открыл полный доступ к своей платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech для всех . Ранее для коммерческого использования технологии платформы были доступны только юридическим лицам, а частные пользователи могли применять их исключительно для некоммерческих проектов в ограниченном формате.

Новый тариф Freemium для физических лиц позволит сразу нескольким категориям пользователей решать множество задач, связанных с генерацией речи и её текстовой расшифровкой. С помощью программного интерфейса приложения (API) авторы произведений могут создавать аудиокниги, блогеры — озвучивать контент или, наоборот, превращать аудиозаписи в текст. Например, быстро расшифровать интервью.

Средний и малый бизнес может использовать новый тариф для создания мобильных и веб-приложений, делать предзаписи для телефонии , озвучивать презентационные материалы, транскрибировать аудиозаписи встреч и многое другое. У крупного бизнеса появляется возможность удобным и быстрым способом протестировать платформу SaluteSpeech до принятия решения о дальнейшем внедрении речевых технологий в свои бизнес-процессы.