На улицах Сыктывкара заметили маму-утку с малышами

В Эжвинском районе Сыктывкара заметили маму-утку с утятами. Птицы важно шли по тротуару на улице Мира в сторону реки. Милое видео разлетелось по интернету.

Маму-утку с детьми увидели 5 июня возле дома по адресу Мира, 9. Как сообщили очевидцы, они спускались вниз на улицу Слободскую.

Семейство уток заставило переживать многих жителей Эжвы.

“Впереди так много кошек, собак, и мальчишек, машины. Хоть бы не случилось беды и они добрались до пункта назначения”, — пишут горожане в соцсетях.

Некоторые горожане утверждают, что мама-утка с утятами все же смогла добраться до дома.