На улицах Сыктывкара заметили маму-утку с малышами

В Эжвинском районе Сыктывкара заметили маму-утку с утятами. Птицы важно шли по тротуару на улице Мира в сторону реки. Милое видео разлетелось по интернету.
Маму-утку с детьми увидели 5 июня возле дома по адресу Мира, 9. Как сообщили очевидцы, они спускались вниз на улицу Слободскую.
Семейство уток заставило переживать многих жителей Эжвы.
“Впереди так много кошек, собак, и мальчишек, машины. Хоть бы не случилось беды и они добрались до пункта назначения”, — пишут горожане в соцсетях.
Некоторые горожане утверждают, что мама-утка с утятами все же смогла добраться до дома.
“Они пришли в пятый микрорайон и спустились к лодочной”, — написала радостную новость в социальных сетях Галина Журанковас.