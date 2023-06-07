Сыктывкарка вломилась в супермаркет, вынесла элитный алкоголь и разбила несколько бутылок

В полицию столицы Коми сообщили о краже из магазина крупной торговой сети. Руководитель рассказал, что кто-то ночью разбил стекло, проник в торговый зал, устроив там погром, и украл девять бутылок элитного алкоголя, чай и печенье. Все это стоило более шести тысяч рублей.

После просмотра видео с камер наблюдения оказалось, что в магазин вломилась ранее судимая жительница Эжвы 1992 года рождения. Позже выяснилось, что она отдыхала в компании, после чего пошла домой, но по пути, очевидно, решила выпить еще и не придумала ничего лучше, чем разбить стекло магазина и просто взять все, что пожелает.