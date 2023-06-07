Эксперты назвали простой способ снизить холестерин всего за одну ночь

Ученые Университета Иоганна Гутенберга в Германии раскрыли способ, который поможет снизить холестерин за одну ночь. Он оказался очень простым: этому способствует закрытое на ночь окно. Исследования показали, что так можно снизить стресс и предотвратить повышение так называемого плохого холестерина, пишет журнал Noise & Health.

Специалисты отмечают, что закрытое окно позволяет избавиться от шума в комнате, где спит человек. Во время ночного отдыха мозг более восприимчив к звукам, чем в период бодрствования. Шум вызывает стресс, который приводит к выработке гормонов, в том числе кортизола. В долгосрочной перспективе они могут привести к повышению уровня холестерина и высокому кровяному давлению.