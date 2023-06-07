Сбер подвёл итоги весеннего сезона эковолонтёрства

Вчера, в День окружающей среды, Сбер завершил серию экологических мероприятий "Зелёная весна". Всего этой весной Сбер организовал и поддержал несколько сотен экологических мероприятий на всей территории России. Для каждого желающего нашёлся подходящий ему вариант поддержки природы и поиска единомышленников. Вся это происходило в рамках масштабной ESG-программы "Сберегаем вместе".

На "Весеннем Кубке Чистоты" ("Чистые игры") 12 тысяч человек в 82 населённых пунктах страны собрались, чтобы очистить от мусора парки, леса и городские пространства. Сбер выступил генеральным партнёром этих командных соревнований по сбору и сортировке мусора. Ключевые игры с участием волонтёрских команд Сбера — всего их было около 200 — прошли в Челябинске, Астрахани, Кемерово, Ижевске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Москве.

Акция Сбера "День Волги" состоялась 20 мая и собрала 30 тысяч жителей Поволжья. Волонтёры Сбера вместе с фондом "Без рек как без рук" взяли 30 проб воды для исследования состояния экосистемы Волги. Во время субботников на берегах реки было убрано более 1 тонны мусора, около 400 кг вторсырья отправлено на переработку, высажены сотни деревьев и кустарников. В Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Чебоксарах и Йошкар-Оле прошла детская эковикторина, в Дубне, Иваново, Костроме, Твери и Ярославле — лекции в школах и конкурсы рисунков, в Волгограде и Саратове — мастер-классы и экологические игры. В Астрахани в реку было выпущено 1200 мальков. На экофестивале в Самаре была создана мозаика из 50 тысяч пластиковых крышек, попавшая в Книгу рекордов России.

У другого крупного мероприятия Сбера, прошедшего этой весной, — благотворительного забега Зелёный Марафон — также внушительные экологические результаты. К забегу присоединилось более 126 тысяч человек. Все регистрационные взносы участников марафона были направлены на высадку деревьев в регионах России.

В Москве волонтёры и гости забега приняли участие в посадке деревьев, мастер-классах, лекциях и квестах на экологическую тематику. В разных городах были организованы зоны для раздельного сбора отходов. Отдельно на переработку собирались пластиковые крышечки от бутылок. Например, в Калининграде на средства от их переработки закупят инвалидные коляски и средства реабилитации для детей, в Чите из них сделают уличную мебель, а в Абакане и Хабаровске — арт-объекты.

Кроме того, Сбер расширил благотворительную повестку марафона, запустив сбор средств в поддержку акции "Мир открытых возможностей" для детей с особенностями развития. Взнос Сбера составил 10 миллионов рублей, а все желающие могут присоединиться к акции до 1 сентября 2023 года.

Этой весной также продолжалась посадка деревьев и в рамках лесовосстановительной программы Сбера. Более 1100 сотрудников отделений Сбербанка вместе с экоактивистами высадили саженцы елей, сосен, берёз и других деревьев в Вологодской, Новгородской, Тамбовской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и других регионах России. Всего к концу 2023 года благодаря трёхлетней программы будет высажен 1 миллион деревьев.

И уже не в первый раз волонтёры Сбера присоединились к масштабной международной акции "Сад Памяти" в Челябинске, Республике Коми, Красноярском крае и других регионах. Сбер — генеральный партнёр этой акции, благодаря которой в России и за рубежом ежегодно высаживается более 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.