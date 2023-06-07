Тельцов ждут покупки и встречи, а Дев — критика: гороскоп на 7 июня

Овен В среду займитесь важными делами. Рутина и домашние хлопоты отнимут слишком много времени – отложите их ненадолго. Удачными окажутся покупки мебели и техники. В сложных ситуациях выручат фантазия и креатив.

Телец

Будьте открыты новому, и на все предложения отвечайте «да». Среда 7 июня 2023 года может запомниться Тельцам надолго. Гороскоп сулит приключения, встречи с интересными людьми, посещение необычных мест. Порадуют недорогие покупки, а вот от крупных растрат лучше воздержаться.

Близнецы

Представители знака будут лениться, что негативно скажется на делах. Нельзя совсем уж расслабляться. Займитесь тем, что интересно и увлекательно. Чаще отдыхайте, но следите за тем, чтобы перерывы не затягивались. Сделайте небольшую зарядку или сходите в спортзал. Это поможет настроиться на работу.

Рак

С утра настроение хорошее. Раки проведут день позитивно и на веселой ноте. Будет много общения. Не исключен приход гостей вечером. Если возникнет необходимость в помощи, вам не откажут.

Лев

Вы умело пользуетесь природным обаянием и располагаете к себе нужных людей. Есть шанс подписать выгодный контракт или заключить сделку. С партнером будьте вежливее, меньше его критикуйте, а больше хвалите.

Дева

Работа в коллективе будет происходить напряженно. Ваши идеи не воспринимают, подвергают критике, и не хотят слышать аргументы. По возможности займитесь индивидуальным проектом. Дома стоит прибраться и приготовить угощение. Могут неожиданно нагрянуть гости, на которых вы захотите произвести впечатление.

Весы

Все еще не уменьшается риск конфликтов. Весам нужно лучше контролировать свои эмоции и тщательнее подбирать слова. Не болтайте с людьми попусту. Посвятите свободное время домашним делам. Можно здорово улучшить свой внешний вид благодаря спортивным тренировкам и плаванию.

Скорпион

Избегайте тяжелого физического труда. Повышен риск травм от перенапряжения. Удачно решаются вопросы, связанные с карьерой. Рассмотрите возможность повышения квалификации или запишитесь на курсы, чтобы поучиться чему-то новому.

Стрелец

Несмотря на кажущееся положительное общение с окружающими, на Стрельцов могут затаить обиду. Не раскрывайте чужих тайн и не сплетничайте. Вечером соберитесь семьей, чтобы построить планы на лето. Запланируйте поездку в культурные места, в старинные города или «места силы».

Козерог

Если хотите получить ответ на терзающий вопрос, вам нужно быть внимательнее к знакам. Козероги замечательно проведут время в новой обстановке. Положительное решение возможно при нестандартном подходе. Среда 7 июня подходит для экспериментов в деятельности. Также удачным будет преображение во внешности и стиле.

Водолей

Сомнительное предложение может обернуться большим выигрышем. Не будьте столь скептично настроены, рассматривайте любые варианты. Дела завершите быстрее, если попросите о помощи, спросите совета коллег. Будьте внимательны с деньгами, считайте сдачу и проверяйте чеки.

Рыбы