Призыв на мобилизацию через СМС: Минобороны предложило новые поправки

Проект правительственного постановления с изменениями в Положение о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов. Предложение должно "сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество". Уведомлять о получении повестки предлагается не только по СМС, но и в личном кабинете налогоплательщика.

Согласно предлагаемым поправкам, смс-сообщение о призыве по мобилизации будут присылать на телефонный номер, указанный в аккаунте мобилизованного на портале госуслуг. Само сообщение должно дублировать электронную повестку, отправленную через "Госуслуги" и личный кабинет налогоплательщика.