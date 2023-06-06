Призыв на мобилизацию через СМС: Минобороны предложило новые поправки

Проект правительственного постановления с изменениями в Положение о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.
Предложение должно "сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество". Уведомлять о получении повестки предлагается не только по СМС, но и в личном кабинете налогоплательщика.
Согласно предлагаемым поправкам, смс-сообщение о призыве по мобилизации будут присылать на телефонный номер, указанный в аккаунте мобилизованного на портале госуслуг. Само сообщение должно дублировать электронную повестку, отправленную через "Госуслуги" и личный кабинет налогоплательщика.
4 июня Минобороны предложило изменить положение о воинском учете. Согласно поправкам, без личной явки гражданина в военкомат его можно будет ставить на воинский учет и снимать с него. Делать это предлагается на основании сведений из государственного информационного ресурса, иных государственных информационных систем и информационных ресурсов. В личный кабинет на Госуслугах гражданам будут приходит уведомления об этих действиях.