Килограммы так и липнут: 4 женских имени, которым сложнее всех сбросить лишний вес

Почему одни девушки, словно ведьмы, могут есть всё подряд и не поправляться, другие, подышав рядом с булочкой, тут же прибавляют 5 сантиметров в талии? Ответ нашелся, где не ждали: во всем виновато имя женщины, сообщает портал Life.

Имя женщины может как помочь своей обладательнице найти любовь или добиться успеха в карьере, так и заставить помучаться. Например, с непутевым мужем или лишними килограммами. Энергетика и вибрации, исходящие от имени девушки, очень даже способны разгонять метаболизм или его замедлять. А также наделять барышню упрямым характером, не терпящим ограничений. Женщинам с какими именами сложнее всего похудеть и сбросить лишний вес?

Марина

Имя, которое своими корнями уходит в римскую культуру и отсылает к богине Венере. Согласно полученной от ученых информации, "Марина" было одним из эпитетов Венеры, а уже с латинского языка переводится как "морская". Но каким характером наделяет это имя свою хозяйку? Марина крайне обаятельная и романтичная натура, хотя иногда может казаться строгой и придирчивой. Борьба с лишними килограммами, если такие появляются у представительницы этого имени, идет лениво. А все потому, что Марина считает, что хороша и сексуальна всегда, пусть даже под новые формы и придется обновлять половину гардероба. Так что ни о каких ограничениях и диетах не может быть и речи.

Елизавета

Представительницы имени Елизавета зачастую бывают слишком требовательными к себе или к работе, которую выполняют. Стресс и постоянное напряжение, которое копится внутри трудолюбивой женщины, не находит выхода и переходит в баловство вкусняшками. Из-за чего может случиться так, что в один день Лиза вдруг не влезет в любимые джинсы. И тут расстроенная барышня сядет на жесткую диету, ограничив себя максимально. Вот толку такое решение не принесет — только срыв, в худшем случае у Елизаветы появится еще несколько лишних килограммов.

Ольга

Еще одна любительница довести себя до нервного истощения и потом постараться исправить это шоколадками — женщина по имени Ольга. Носительница одного из самых распространенных славянских имен отличается способностью добиваться своего и пользоваться популярностью. Вот только с умением расслабляться возникают часто проблемы. Заваленная работой, Ольга привыкла перекусывать быстро и неважно что, лишь бы убрать голод. А появившиеся на талии объемы игнорирует, пока те не мешают ей добиваться цели. Похудение у носительницы этого имени обычно проходит в мучениях и стрессе, от чего желание Ольги взять в руки шоколадку вырастает, а вот записаться в спортзал — нет.

Валерия