Парень из Коми создает видеоигру за 85 миллионов рублей и лично виделся с Хидео Кодзимой

Глебу Кутукову 22 года, он живет в Ухте, занимается геймдизайном и разрабатывает собственную компьютерную игру. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, о чем она будет и что нужно для ее создания.



По словам юного геймдизайнера, Hope of Humanity или "Надежда человечества" — это однопользовательская ролевая игра от третьего лица. Игрокам предстоит оказаться в мире, где человечество вымирает. Главный герой должен восстановить баланс между тремя расами: эльфами, гномами и людьми.

Глеб рассказал, на каком этапе разработки сейчас игра и что нужно для ее реализации:

“Очень много коррективов внесли санкции, поэтому разработка сильно затянулась Сейчас у нас пройден этап документации и мы активно набираем команду для следующего этапа разработки проекта. Уже создан начальный прототип, определен визуальный стиль и написан музыкальный альбом. Для полной реализации проекта нам необходимы спонсоры, так как разработка требует около 85 миллионов рублей. Также мы набираем команду программистов”.

Ранее Глеб Кутуков был на масштабном мероприятии "Игромир-2019" и встретился там с известным японским геймдизайнером, сценаристом, продюсером видеоигровой индустрии — Хидео Кодзимой.

Разработчик игры рассказал, почему решил создать такой проект и что он собирается делать в будущем: