Выплаты, льготы на детей и индексация пенсий: все новые начисления в июне 2023 года

В июне 2023 года россияне всех возрастов и категорий продолжат получать помощь от государства. Что изменится уже в этом месяце, пишет портал kurer-sreda.ru. Детские выплаты в июне 2023 года

С 8 июня трудоустроенные родители младенцев до 1,5 года получают пособие по уходу за ребенком. Также рассматривается предложение о предоставлении специальной выплаты детям ко Дню защиты детей 1 июня в 2024 году. Эта выплата составит 20% от прожиточного минимума и может составить 2,8 тыс. рублей.

Размер пособия при рождении ребенка в июне 2023 года составит 23 011 рублей, а максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 года - 33 282 рубля. Женщины имеют право на выплаты, которые составляют до 40% от средней зарплаты за два предыдущих календарных года.

Семьи с детьми и льготы для них

Начиная с 29 мая 2023 года, семьи с двумя и более детьми получают освобождение от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка.

Особое условие распространяется на семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми - они освобождаются от земельного налога для участков площадью 600 квадратных метров в собственности.

Земельный кодекс РФ позволяет многодетным семьям получить бесплатную землю с гораздо большей площадью - до 15 соток.

Для пенсионеров

Пожизненная память и признание жертв осаждения Сталинграда (ныне Волгоград) приведут к новым льготам для пенсионеров, которые пережили ужасы 1942–1943 годов. В рамках статуса ветеранов Великой Отечественной войны, присвоенного им в апреле 2023 года, им предоставляются дополнительные выплаты и социальная защита, сопоставимые с теми, что доступны для выживших блокадного Ленинграда или осажденного Севастополя, уточнили в ОСФР. Эти ветераны также будут иметь право на бесплатные лекарства и медицинские изделия, бесплатный проезд на пригородных электричках и доступ к санаторному лечению.

Кроме того, им будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 500 рублей, а также будет предоставлена возможность (при наличии обоснования) получать одновременно две пенсии — по инвалидности и по старости.

С июня 2023 года пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, будут получать повышенную пенсию. Размер социальной пенсии увеличится в два раза и составит 15 134 рубля в месяц. Данное изменение будет распространяться на жителей всех регионов страны.

Индексация пенсий

Страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются раз в год.

В январе 2023 года индексация составила 4,8%, что привело к повышению пенсий в среднем на 1 тыс. рублей.

С 2024 года индексация составит 4,6%, а с февраля 2025 года — 4%.

В апреле 2025 года планируется дополнительное повышение пенсий на 3,6%.

Индексация пенсий не запланирована на июнь 2023 года.

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