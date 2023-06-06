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Жителей Коми призвали не употреблять напиток "Мистер сидр" из Самарской области

Жителей Коми призвали не употреблять напиток "Мистер сидр" из Самарской областиСкриншот из видео

Роспотребнадзор Коми предупредил жителей республики от употребления напитка "Мистер сидр" самарского производства. Уже известно, что он стал причиной отравлений с летальными случаями в нескольких регионах страны.

Руководителей организаций торговли и общественного питания просят срочно сообщить в адрес Управления на электронную почту: tu@gsenkomi.ru, факсом (8212) 21-93-38 или по телефону (8212)21-30-61 о наличии в торговых точках упомянутой продукции снять ее с продажи.

Напомним, ранее сообщалось о 12 жертвах контрафактного алкоголя из самарского производства. По версии следствия, суррогатный сидр поставлял 32-летний предприниматель Анар Гусейнов.

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