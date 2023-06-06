Жителей Коми призвали не употреблять напиток "Мистер сидр" из Самарской области

Роспотребнадзор Коми предупредил жителей республики от употребления напитка "Мистер сидр" самарского производства. Уже известно, что он стал причиной отравлений с летальными случаями в нескольких регионах страны.

Руководителей организаций торговли и общественного питания просят срочно сообщить в адрес Управления на электронную почту: tu@gsenkomi.ru, факсом (8212) 21-93-38 или по телефону (8212)21-30-61 о наличии в торговых точках упомянутой продукции снять ее с продажи.