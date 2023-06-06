В США скончался легендарный двойной агент ФБР, пожизненно осужденный за работу на СССР

Бывший сотрудник ФБР 79-летний Роберт Ханссен, приговоренный к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Советского Союза и России, был найден без признаков жизни в своей камере в тюрьме строгого режима во Флоренции, штат Колорадо, сообщили представители федеральной тюрьмы. Реанимационные мероприятия оказались безуспешными. После этого Ханссен был объявлен мертвым. Его смерть произошла по естественным причинам, сообщает Associated Press.

Ханссен был арестован в США в феврале 2001 года, на тот момент ему было 57 лет. Он проработал в ФБР 27 лет, с 1976 по 2001 год. В 2002 году он был признан виновным по 15 пунктам обвинения и приговорен к пожизненному лишению свободы.