В Сыктывкаре пропала 50-летняя женщина с короткой стрижкой

В столице Коми пропала 50-летняя женщина. Татьяна Клочкова ушла 2 июня, и с тех пор связи с ней нет. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда Лиза Алерт.
Отряд публикует ориентировку с приметами женщины:
- рост — 160 сантиметров
- нормальное телосложение
- короткие темно-русые волосы, мелированные
- цвет глаз — серо-голубой
Когда женщину видели 2 июня, она была одета в темно-серую куртку, темно-синие брюки и белые кроссовки. Любую информацию о местонахождении пропавшей Татьяны Клочковой можно сообщать по телефону 8(800)700-54-52 или 112.