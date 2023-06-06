В Сыктывкаре пропала 50-летняя женщина с короткой стрижкой

В столице Коми пропала 50-летняя женщина. Татьяна Клочкова ушла 2 июня, и с тех пор связи с ней нет. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда Лиза Алерт.

Отряд публикует ориентировку с приметами женщины: