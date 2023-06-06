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В Сыктывкаре пропала 50-летняя женщина с короткой стрижкой

В Сыктывкаре пропала 50-летняя женщина с короткой стрижкой"Лиза Алерт"

В столице Коми пропала 50-летняя женщина. Татьяна Клочкова ушла 2 июня, и с тех пор связи с ней нет.  Об этом сообщают волонтеры поискового отряда Лиза Алерт.

Отряд публикует ориентировку с приметами женщины:

  • рост — 160 сантиметров
  • нормальное телосложение
  • короткие темно-русые волосы, мелированные
  • цвет глаз — серо-голубой

Когда женщину видели 2 июня, она была одета в темно-серую куртку, темно-синие брюки и белые кроссовки. Любую информацию о местонахождении пропавшей Татьяны Клочковой можно сообщать по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

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