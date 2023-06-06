Начнется новая жизнь: Володина назвала знак, который Вселенная щедро наградит в 2023 году

Астролог и ведущая Василиса Володина дала новый прогноз на 2023 год для всех знаков зодиака, где выделила один, которому уготована совершенно новая жизнь. Его ждет по-настоящему белая полоса, пишет teleprogramma.
По словам эксперта в области эзотерических наук, этот знак в последние 15 лет отлично справлялся с поставленными задачами, за что его ждет награда от самой Вселенной.
Речь идет о Раках. Их ожидает год, темой которого станет возможность профессиональной реализации, миссии, предназначения. Летом они будут активно тратить деньги, возможно, полученные за чужой счет. Стоит помнить, что эти финансы обязывают человека, и, получая дар, нужно относиться к нему серьезно.