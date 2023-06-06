В Коми перенесут дни запрета продажи алкоголя

В Коми рассмотрят перенос сроков запрета продажи алкоголя. Законопроект внесут на ближайшую сессию Госсовета, сообщает "Комиинформ". В частности, это коснется Дня молодежи, который ранее отмечался 27 июня. Также под запрет попадали ближайшие суббота и воскресенье. Согласно проекту, предлагается также ограничить продажу алкоголя в ближайшие выходные, следующие за праздником.

Связано это с распоряжением президента РФ о том, что День молодежи теперь будет отмечаться в последнюю субботу июня. В 2023 году это будет 24 июня.