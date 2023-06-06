В Коми выпадет июньский снег

Метеорологи дали прогноз на рабочие будни с 5 по 9 июня. Из-за циклона со стороны Каспия в республике ожидаются заморозки и даже снег.

Активный циклон с Балтики соединится с вихрем со стороны Каспия. Соответственно, тепла ждать не приходится, а вот холода — хоть отбавляй, отмечают в региональном ЦГМС. И если при облачном небе угроза заморозков не страшна, то в антициклонических промежутках облачные прояснения могут свободно понизить показания термометров до слабоположительных на юге и до -1...-3С — в центре и на севере республики.