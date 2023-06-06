В Коми снизился уровень смертности от алкоголизма

Жители Коми стали меньше страдать от заболеваний, связанных с алкоголизмом. По информации регионального Роспотребнадзора, в период с 2019 по 2021 год показатель смертности от спиртного снизился в среднем на 1,3-3,3%. Тем не менее, пагубная привычка в 2021 году унесла жизни 413 человек, что составляет примерно 3% от общего количества смертей.

Уровень психических заболеваний за три года также пошел на спад. Среди подростков 15-17 лет показатель снизился на 57,5%, у детей от 0-14 лет – на 24,4%, а у взрослых старше 18 лет – на 3,5%.